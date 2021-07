പമ്പയിലേക്കുള്ള മുടങ്ങിക്കിടന്ന സര്‍വീസുകള്‍ പുനരാരംഭിക്കുമെന്ന് ജില്ലാ ഭരണകൂടം

Posted on: July 19, 2021 9:37 pm | Last updated: July 19, 2021 at 9:37 pm