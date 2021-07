ദക്ഷിണ കൊറിയയെ അനുകരിച്ചാല്‍ കടുത്ത ശിക്ഷ; ജനങ്ങള്‍ക്ക് മുന്നറിയിപ്പുമായി ഉത്തര കൊറിയ

Posted on: July 19, 2021 6:15 pm | Last updated: July 19, 2021 at 6:17 pm