ജനന നിഷേധത്തിന്റെ ആക്രോശങ്ങൾ

ജനന നിഷേധത്തിന്റെ ആക്രോശങ്ങൾ

പ്രാണവായു പോലും ലഭ്യമാക്കാൻ സർക്കാറുകൾക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. ഈ വീഴ്ചകളുടെയെല്ലാം പാപഭാരം ജനസംഖ്യാ പ്രശ്‌നത്തിൽ കെട്ടിവെക്കാനുള്ള ഗൂഢ ലക്ഷ്യം ഈ കോലാഹലങ്ങൾക്കുണ്ട്.

Posted on: July 18, 2021 5:00 am | Last updated: July 17, 2021 at 11:28 pm