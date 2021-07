പ്ലസ് വൺ: തെക്ക് വടക്ക് അസന്തുലിതാവസ്ഥ

മലബാറിലുള്ള ഈ പിന്നാക്കാവസ്ഥ പരിഹരിക്കാൻ സൗകര്യങ്ങൾ വർധിപ്പിക്കുകയും ആവശ്യമായ ഇടങ്ങളിൽ കൂടുതൽ സ്ഥാപനങ്ങൾ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് ഇടതുമുന്നണി പ്രകടനപത്രികയിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പ്രത്യേക പാക്കേജ് വഴിയോ മറ്റോ ഇക്കാര്യത്തിൽ അടിയന്തര നടപടിക്ക് സർക്കാർ സന്നദ്ധമാകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

Posted on: July 18, 2021 5:00 am | Last updated: July 17, 2021 at 11:22 pm