‘ഐ ഷൂട്ട് ഫോര്‍ കോമണ്‍ മാന്‍’

സാധാരണക്കാര്‍ക്ക് അപ്രാപ്യമായ ഒരിടത്തെ സംഭവം കാണാനും അറിയാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്കായി ചിത്രങ്ങള്‍ പകര്‍ത്തി ഡാനിഷ് സിദ്ദീഖി.

Posted on: July 17, 2021 8:30 pm | Last updated: July 17, 2021 at 8:30 pm