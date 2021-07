കൊവിഡ് സാഹചര്യം വിലയിരുത്താന്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അധ്യക്ഷതയില്‍ ഇന്ന് യോഗം; കൂടുതല്‍ ഇളവുകള്‍ക്ക് സാധ്യതയില്ല

Posted on: July 17, 2021 7:18 am | Last updated: July 17, 2021 at 11:00 am