ശബരിമല കര്‍ക്കിടക മാസപൂജ; അവശ്യ സാധനങ്ങള്‍ വില്‍ക്കുന്ന കടകള്‍ എല്ലാ ദിവസവും തുറക്കാം

Posted on: July 16, 2021 5:31 pm | Last updated: July 16, 2021 at 5:31 pm