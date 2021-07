തീരം വിഴുങ്ങാന്‍ കേന്ദ്രത്തിന്റെ ‘ബ്ലൂ ഇക്കണോമി’; 25 കോടി ആളുകളെ ബാധിക്കും; കടലിന്റെ മക്കള്‍ ആശങ്കയില്‍

കടലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നീല സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ എന്ന ബ്ലു ഇക്കോണമി യാഥാര്‍ഥ്യമാകുമ്പോള്‍ രാജ്യത്ത് അമ്പത് മീറ്റര്‍ കരഭാഗത്ത് താമസിക്കുന്ന 25 കോടി ആളുകളുടേയും അതിലെ 40 ലക്ഷം മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെയും ഏക ഉപജീവന മാര്‍ഗമായ മത്സ്യബന്ധനം അട്ടിമറിക്കപ്പെടും എന്നാണ് ആദ്യത്തെ ആശങ്ക.

Posted on: July 16, 2021 5:15 pm | Last updated: July 16, 2021 at 5:50 pm