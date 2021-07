75,000 കോടി രൂപ ജിഎസ്ടി നഷ്ടപരിഹാരം അനുവദിച്ചു; കേരളത്തിന് 4,112 കോടി രൂപ

75,000 കോടി രൂപ ജിഎസ്ടി നഷ്ടപരിഹാരം അനുവദിച്ചു; കേരളത്തിന് 4,112 കോടി രൂപ

Posted on: July 16, 2021 12:54 am | Last updated: July 16, 2021 at 12:54 am