വരുന്നു, അമാസ്ഫിറ്റ് ജിടിആര്‍ 2 എല്‍ടിഇ സ്മാര്‍ട്ട് വാച്ച്; ഒപ്പം ഇ സിം കോളിംഗ് ഫീച്ചറും

Posted on: July 15, 2021 7:40 pm | Last updated: July 15, 2021 at 7:50 pm