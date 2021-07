മന്ത്രിസഭാ യോഗം ഇന്ന് ചേരും; കൊവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ക്കെതിരായ പ്രതിഷേധം ചര്‍ച്ചയാകും

Posted on: July 15, 2021 8:28 am | Last updated: July 15, 2021 at 8:28 am