ജില്ലയില്‍ കനത്ത കാറ്റ് നാശം വിതച്ച സ്ഥലങ്ങള്‍ ജില്ലാ കലക്ടര്‍ സന്ദര്‍ശിച്ചു

Posted on: July 14, 2021 8:34 pm | Last updated: July 14, 2021 at 8:34 pm