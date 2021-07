ഈ വര്‍ഷത്തെ അറഫാ ഖുതുബ ഷെയ്ഖ് ബന്ദര്‍ ബിന്‍ അബ്ദുല്‍ അസീസ് ബലീല നിര്‍വ്വഹിക്കും

Posted on: July 14, 2021 8:18 pm | Last updated: July 14, 2021 at 8:18 pm