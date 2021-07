നിര്‍ബന്ധിത വന്ധ്യംകരണത്തിലേക്കുള്ള വളഞ്ഞ വഴികള്‍

ഇപ്പോള്‍ നിര്‍ബന്ധിത വന്ധ്യംകരണം വളഞ്ഞ വഴിയിലൂടെ നടപ്പാക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുകയാണ് സംഘ്പരിവാര്‍ നിയന്ത്രിത ഭരണകൂടങ്ങള്‍.

Posted on: July 12, 2021 5:00 am | Last updated: July 11, 2021 at 11:38 pm