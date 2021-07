താലിബാന്‍ പിടിമുറുക്കുന്നു; അഫ്ഗാനിലെ 50 നയതന്ത്ര ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഇന്ത്യ നാട്ടിലെത്തിച്ചു

താലിബാന്‍ പിടിമുറുക്കുന്നു; അഫ്ഗാനിലെ 50 നയതന്ത്ര ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഇന്ത്യ നാട്ടിലെത്തിച്ചു

Posted on: July 11, 2021 12:23 pm | Last updated: July 11, 2021 at 1:00 pm