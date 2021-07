മാറക്കാന | മാറക്കാനയില്‍ അര്‍ജന്റീന കപ്പുയര്‍ത്തിയപ്പോള്‍ അതിനേക്കാള്‍ മനോഹരമായ മറ്റൊരു ദൃശ്യത്തിന് കൂടി കളിക്കളം വേദിയായി. കപ്പ് കൈവിട്ട ദു:ഖത്തില്‍ നിറകണ്ണുകളോടെ നിന്ന നെയ്മറിനെ വാരിപ്പുണരുന്ന മെസിയുടെ വിഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ തരംഗമാവുകയാണ്.മത്സരം അവസാനിച്ച ശേഷം ഏറെ നേരം മെസിയും നെയ്മറും ആലിംഗനം ചെയ്തു. ഇവര്‍ക്ക് ചുറ്റും ക്യാമറയുടെ ഫല്‍ഷുകള്‍ മിന്നിമാഞ്ഞു. ഏറെ വൈകാരിക മുഹൂര്‍ത്തമായിരുന്നു കോപ്പയുടെ ഈ അവസാന നിമിഷം. സ്‌പോര്‍ട്‌സിന്റെ സൗന്ദര്യം വെളിവായ നിമിഷങ്ങള്‍ കൂടിയായിരുന്നു അത്.

Nothing but respect between Messi and Neymar 🤝

They share a long hug after the Copa America Final pic.twitter.com/7dudMVsF5l

— FOX Soccer (@FOXSoccer) July 11, 2021