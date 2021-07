സംസ്ഥാനത്ത് അതിശക്ത മഴ തുടരും; മലയോര മേഖലയില്‍ രാത്രിയാത്ര നിരോധിച്ചു

Posted on: July 11, 2021 7:11 am | Last updated: July 11, 2021 at 7:11 am