മാരക്കാനയില്‍ കപ്പുയർത്തി മെസ്സിപ്പട; ബ്രസീലിനെ വീഴ്ത്തിയത് ഒരു ഗോളിന്

മാരക്കാന | ഫുട്‌ബോള്‍ ആരാധകര്‍ ശ്വാസമടക്കിപ്പിടിച്ച് കണ്ടുനിന്ന പൊരിഞ്ഞ പോരാട്ടത്തിനൊടുവില്‍ മാരാക്കാന സ്‌റ്റേഡിയത്തില്‍ വിജയാരവം മുഴക്കി മെസ്സിപ്പട. കോപ്പ അമേരിക്ക ഫുട്‌ബോള്‍ കലാശപ്പോരാടത്തില്‍ ബ്രസീലിനെ ഒരു ഗോളിന് വീഴ്ത്തിന് അര്‍ജന്റീനക്ക് കിരീടം. കോപ്പയില്‍ അര്‍ജന്റീനക്ക് ഇത് 15ാം കിരീടമാണ്. ഒപ്പം ലയണല്‍ മെസ്സിക്ക് അന്താരാഷ്ട്ര ടൂര്‍ണമെന്റില്‍ കിരീട നേട്ടവും.

22-ാം മിനുട്ടിൽ ഏയ്ഞ്ചൽ ഡി മരിയയാണ് അർജന്റീനയുടെ വിജയ ഗോൾ നേടിയത്. റോഡ്രിഡോ ഡി പോൾ നീട്ടിനൽകിയ പാസിൽ നിന്നായിരുന്നു ഏയ്ഞ്ചൽ ഡി മരിയയുടെ ഗോൾ. പന്ത് തടയുന്നതിൽ ബ്രസീൽ ഡിഫൻഡർ റെനൻ ലോഡിക്ക് സംഭവിച്ച പിഴവാണ് ഗോളിന് കാരണമായത്. പാസ് സ്വീകരിച്ച് മുന്നേറിയ ഡി മരിയ ബ്രസീൽ ഗോൾകീപ്പർ എഡേഴ്സനെ കബളിപ്പിച്ച് പന്ത് ചിപ് ചെയ്ത് വലയിലെത്തിക്കുകയായിരുന്നു.

മത്സരത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ബ്രസീലിനായിരുന്നു മത്സരത്തിന്റെ നിയന്ത്രണം. എന്നാൽ പിന്നീടങ്ങോട് മത്സരം അർജന്റീനക്കൊപ്പമായിരുന്നു.

ആദ്യ പകുതിയിൽ മികച്ച ഗോളവസരങ്ങളൊന്നും സൃഷ്ടിക്കാൻ ബ്രസീലിന് സാധിച്ചില്ല. 29-ാം മിനുട്ടിൽ ഡി മരിയ വീണ്ടും ബ്രസീലിനെ ഞെട്ടിച്ചു. എന്നാൽ താരത്തിന്റെ ഷോട്ട് മാർക്കിന്യോസ് തടഞ്ഞു. നാല് മിനുട്ടുകൾക്കകം 33-ാം മിനുട്ടിൽൽ മികച്ചൊരു മുന്നേറ്റത്തിനൊടുവിൽ മെസ്സിയുടെ ഷോട്ട് പുറത്തേക്ക് പോകുകയും ചെയ്തു.

