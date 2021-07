ആവശ്യത്തിന് വാക്‌സീനില്ല; ആരോഗ്യ മേഖലയില്‍ അടിയന്തരാവസ്ഥക്ക് സമാന സാഹചര്യമെന്ന് മന്ത്രി വീണ

Posted on: July 9, 2021 2:48 pm | Last updated: July 9, 2021 at 2:48 pm