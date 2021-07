അഴിമതി: ആര്‍ക്കും പിന്നിലല്ല ബി ജെ പി

ഇക്കഴിഞ്ഞ കുറെ ആഴ്ചകളായി നമ്മുടെ മുന്നില്‍ വരുന്ന കൊടകര കുഴല്‍പ്പണം, അതിന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ബന്ധം, സി കെ ജാനുവിന് നല്‍കിയ ഫണ്ട് സംബന്ധിച്ച വിവാദങ്ങള്‍ ഒക്കെക്കൂടി ബി ജെ പിയുടെ മുഖച്ഛായ തീര്‍ത്തും മോശമാക്കിയിരിക്കുന്നു. അടുത്ത കാലത്തൊന്നും ‘രക്ഷപ്പെടാനുള്ള' സാധ്യതയില്ല. കേന്ദ്ര ഭരണത്തിന്റെ അനന്ത സാധ്യതകള്‍ കണ്ട് ബി ജെ പിയിലേക്ക് കയറിക്കൂടിയ പലരും ഇന്ന് കടുത്ത നിരാശയിലാണ് എന്ന് കേള്‍ക്കുന്നു. സിനിമാതാരം സുരേഷ് ഗോപി എം പി ആയി എങ്കിലും സംതൃപ്തനല്ല. കണ്ണന്താനം മന്ത്രി വരെ ആയി. പക്ഷേ ഒന്നും ആയില്ല.

