മഹാമാരിക്കാലത്ത് മദ്യശാലകള്‍ക്ക് മുന്നിലെ ആള്‍ക്കൂട്ടം കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കാനാകില്ല: ഹൈക്കോടതി

Posted on: July 7, 2021 5:18 pm | Last updated: July 7, 2021 at 5:18 pm