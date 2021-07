വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ ഉത്തരവ് പ്രകാരം 3716 പേര്‍ക്ക് നിയമനം; 15 മുതല്‍ ജോലിയില്‍ പ്രവേശിക്കാം

Posted on: July 6, 2021 9:32 pm | Last updated: July 6, 2021 at 9:32 pm