കത്തോലിക്ക സ്‌കൂളിലെ കുഴിമാടങ്ങൾ

സഭാ സ്‌കൂൾ കോമ്പൗണ്ടിൽ മറഞ്ഞു പോയ കുഞ്ഞുങ്ങൾ എത്രയെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സമ്മർദം ചെലുത്തുമോ? പരിവർത്തിത ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് തുല്യപദവി നൽകുമോ?

Posted on: July 4, 2021 5:00 am | Last updated: July 3, 2021 at 11:40 pm