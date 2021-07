ടിക്കറ്റെടുക്കാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടതിന് യാത്രക്കാരന്‍ കെഎസ്ആര്‍ടിസി കണ്ടക്ടറെ ആക്രമിച്ചു; ബസിന്റെ ചില്ലും തകര്‍ത്തു

Posted on: July 3, 2021 11:39 am | Last updated: July 3, 2021 at 11:39 am