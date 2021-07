ലോക്ക്ഡൗണിലും ഗാര്‍ഹിക പീഡകര്‍ക്ക് അവധിയില്ല

ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയുടെ വിലയിരുത്തല്‍ പ്രകാരം ഇരട്ടിയായി ഉയര്‍ന്നിട്ടുണ്ട് ലോക്ക്ഡൗണ്‍ കാലത്ത് ഗാര്‍ഹിക പീഡനങ്ങള്‍. ‘നിഴല്‍ മഹാമാരി' എന്നാണ് ലോക്ക്ഡൗണിനെ തുടര്‍ന്നുള്ള ഗാര്‍ഹിക പീഡനത്തെ യു എന്‍ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്.

Posted on: July 1, 2021 8:42 am | Last updated: July 1, 2021 at 8:42 am