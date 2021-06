ഗുണ്ടാ സംഘങ്ങള്‍ വാഴുന്നത് രാഷ്ട്രീയത്തണലിലാണ്

പ്രത്യക്ഷത്തില്‍ രാഷ്ട്രീയ സംഘട്ടനങ്ങളെയും കൊലപാതകങ്ങളെയും ക്വട്ടേഷന്‍ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെയും തള്ളിപ്പറയുന്ന രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കള്‍ തന്നെയാണ് കൊലയാളികള്‍ക്ക് സംരക്ഷണം നല്‍കുന്നതും പിടിക്കപ്പെട്ടാല്‍ മോചിപ്പിക്കാനായി എല്ലാ സഹായവും നല്‍കുന്നതും.

Posted on: June 30, 2021 4:01 am | Last updated: June 30, 2021 at 12:08 am