വി ഐ പിരഹിത സംസ്‌കാരം അനിവാര്യം

ജനാധിപത്യ വ്യവസ്ഥയിലധിഷ്ഠിതമെന്നവകാശപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യയിൽ അനിവാര്യമായും നിലവില്‍ വരേണ്ടതാണ് ആര്‍ക്കും പ്രത്യേക പരിഗണനയില്ലാത്ത വി ഐ പി രഹിത സംസ്‌കാരം. ജനസേവനമാണല്ലോ രാഷ്ട്രീയം. ജനങ്ങളെ സേവിക്കുന്നവരെങ്കില്‍ ജനപ്രതിനിധികള്‍ക്ക് പ്രത്യേക സുരക്ഷാ സംവിധാനത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല.

Posted on: June 29, 2021 4:01 am | Last updated: June 29, 2021 at 12:26 am