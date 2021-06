കര്‍ഷക സമരം പിടിച്ചുനില്‍ക്കുന്നതും മുന്നേറുന്നതും

സര്‍ക്കാര്‍ അനുകൂല മാധ്യമ ശൃംഖലകളുടെയും കോര്‍പറേറ്റ് നുണനാവുകളുടെയും കള്ളക്കഥകള്‍ അതിജീവിച്ചാണ് കര്‍ഷക സമരം പിടിച്ചു നില്‍ക്കുന്നതും മുന്നേറുന്നതും.

Posted on: June 28, 2021 2:56 pm | Last updated: June 28, 2021 at 3:02 pm