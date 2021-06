ഇന്ധനക്കൊള്ളക്കാരെ ആര് പിടിച്ചുകെട്ടും?

പെട്രോളിനൊപ്പം തന്നെ ഡീസല്‍ വിലയും രാജ്യത്ത് പലയിടത്തും നൂറ് കടന്നു. ഡീസല്‍ വിലയിലെ നേരിയ വര്‍ധന പോലും രാജ്യത്തെ വാണിജ്യ ഗതാഗത മേഖലയില്‍ സാരമായ പ്രതിഫലനമുണ്ടാക്കും. ഡീസല്‍ വിലക്കയറ്റം കടത്തുകൂലിയെ ബാധിക്കുമെന്നതിനാല്‍ ഉത്പാദകര്‍ക്ക് ഉത്പന്നങ്ങളുടെ വില വര്‍ധിപ്പിക്കാതെ ഗത്യന്തരമില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ്. രാജ്യത്തെ പൊതു ഗതാഗത സംവിധാനങ്ങളെല്ലാം പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നതും ഡീസല്‍ ഉപയോഗിച്ചാണ്. ബസ് സര്‍വീസുകള്‍ നടത്താന്‍ ലോക്ക്ഡൗണില്‍ ഇളവ് നല്‍കിയെങ്കിലും ഒരാഴ്ച പിന്നിട്ടിട്ടും എഴുപത് ശതമാനത്തിലേറെ ബസുകളും നിരത്തിലിറക്കാത്തതിന്റെ പ്രധാന കാരണങ്ങളിലൊന്നും പിടിച്ചുകെട്ടാനാകാത്ത ഡീസല്‍ വില വര്‍ധനവാണ്.

Posted on: June 26, 2021 4:57 pm | Last updated: June 26, 2021 at 4:59 pm