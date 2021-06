ലഹരിയിൽ മയങ്ങുന്നവർ; രക്ഷപ്പെടാന്‍ വഴികളുണ്ട്

ഇന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര ലഹരിവിരുദ്ധ ദിനം - ലഹരി വിമുക്ത ചികിത്സയ്ക്ക് പോയെന്നു കരുതി സമൂഹം ദുര്‍മാര്‍ഗിയാണെന്ന് വിധിയെഴുതുമെന്ന ധാരണ ആദ്യം ഒഴിവാക്കണം. ലഹരി ഉപയോഗം നിര്‍ത്തുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന മാനസിക ശാരീരിക പ്രശ്നങ്ങള്‍ക്കുള്ള ചികിത്സയും ലഹരിവസ്തുക്കളുടെ തുടര്‍ന്നുള്ള ഉപയോഗം തടയാനുള്ള ചികിത്സയും ശാസ്ത്രീയമായി നടത്തേണ്ടതാണ്.

Posted on: June 26, 2021 6:41 am | Last updated: June 26, 2021 at 6:41 am