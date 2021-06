സംസ്ഥാനത്ത് 11,546 കൊവിഡ് കേസുകള്‍ കൂടി; ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി 10.6

Posted on: June 25, 2021 6:06 pm | Last updated: June 25, 2021 at 6:41 pm