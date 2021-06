‘രാഷ്ട്ര മഞ്ച്’ ബദലാകാനൊരുങ്ങുമ്പോള്‍

രാജസ്ഥാന്‍- മധ്യപ്രദേശ്- ഛത്തീസ്ഗഢ് സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ അധികാരം നേടിയിട്ടും ലോക്‌സഭയില്‍ അമ്പേ പരാജയപ്പെടാനുണ്ടായ കാരണം പരിശോധിച്ച് പരിഹരിക്കാനുള്ള നീക്കങ്ങള്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ? ഇതേ ചോദ്യം ബിഹാറിലും ഉത്തര്‍ പ്രദേശിലും ബാധകമാണ്. ആര്‍ ജെ ഡിയും എസ് പി- ബി എസ് പികളും ഇത് അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ തലേന്ന് മാത്രം ആലോചിക്കുന്ന ഏര്‍പ്പാട് മതിയാകില്ലെന്ന് തിരിച്ചറിയലാണ് മുഖ്യം. രാഷ്ട്ര മഞ്ച് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടതും അതാണ്.

