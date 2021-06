‘വിമർശനങ്ങളെ ഉൾകൊള്ളാനുള്ള സന്നദ്ധതയാണ് ഉത്തരവാദപ്പെട്ട സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ട പ്രഥമ യോഗ്യത’

(മുൻ എം എൽ എ)

Posted on: June 24, 2021 6:14 pm | Last updated: June 24, 2021 at 6:14 pm