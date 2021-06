കൂര്‍ക്കംവലി: കാരണവും ചികിത്സയും

സാധാരണയായി നാം ഉറങ്ങുമ്പോള്‍ ശരീരം വളരെയധികം ശാന്തമാകുകയും അപ്പര്‍ റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്ടിന്റെ വ്യാസം കുറയുകയും ചെയ്യുന്നു. തന്മൂലമുണ്ടാകുന്ന പ്രകമ്പനമാണ് കൂര്‍ക്കംവലിയായി പുറത്തേക്കു വരുന്നത്.

Posted on: June 21, 2021 8:44 pm | Last updated: June 21, 2021 at 8:44 pm