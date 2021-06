മനം നിറഞ്ഞ് പുഞ്ചിരിക്കാം മിംഹാറിലൂടെ…

ലഹരിക്ക് അടിമപ്പെടുന്നവർ ദിനംപ്രതി വർധിച്ചുവരികയാണ്. ഇത്തരക്കാരായ ആയിരങ്ങളെ ബയോ സൈക്കോ സോഷ്യൽ മാർഗത്തിലൂടെ ലഹരിയിൽ നിന്ന് മുക്തരാക്കിയ മദ്യമുക്ത ചികിത്സാ കേന്ദ്രമാണ് മിംഹാർ. നാഷനൽ ഡ്രഗ്സ് സർവേയുടെ ഭാഗമായ മികച്ച മാനസികാരോഗ്യ കേന്ദ്രമാണ് മഅ്ദിൻ മിംഹാർ.

Posted on: June 21, 2021 1:36 pm | Last updated: June 21, 2021 at 1:37 pm