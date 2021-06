‘പെട്രോള്‍ വാങ്ങാന്‍ മഷിക്കുപ്പിയുമായി ക്യൂ നില്‍ക്കുന്നു’; എസ് എസ് എഫ് പ്രതിഷേധം നാളെ

Posted on: June 16, 2021 9:25 pm | Last updated: June 16, 2021 at 9:25 pm