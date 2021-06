ആഗോള പട്ടിണി സൂചികയിൽ ഇന്ത്യ പാക്കിസ്ഥാനും ബംഗ്ലാദേശിനും താഴെയായതിൽ അത്ഭുതമുണ്ടോ?

(മുൻ മന്ത്രി)

Posted on: June 15, 2021 4:50 pm | Last updated: June 15, 2021 at 4:50 pm