മതസൗഹാര്‍ദത്തിന് മാതൃക; നാല് മുസ്ലിം കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് പള്ളി പണിയാന്‍ കൈകോര്‍ത്ത് പഞ്ചാബ് ഗ്രാമം

Posted on: June 15, 2021 12:22 pm | Last updated: June 15, 2021 at 12:51 pm