ഇസ്‌റാഈലിനെ കാത്തിരിക്കുന്നത് ആഭ്യന്തര സംഘർഷമോ?

തന്നെ പുറത്താക്കി അധികാരത്തിൽ വരുന്ന സഖ്യത്തിന്റെ നിയമപരമായ സാധുത ചോദ്യം ചെയ്യുകയാണ് നെതന്യാഹു ചെയ്യുന്നത്. ഈ സഖ്യം രാജ്യദ്രോഹികളുടേതാണെന്നും അവർ ഇസ്‌റാഈലിന്റെ മഹത്വം കുഴിച്ചു മൂടുമെന്നും അദ്ദേഹം നിരന്തരം ആക്രോശിക്കുന്നു. മൂന്ന് മാസത്തിലേറെയായി നെതന്യാഹു തുടരുന്ന ഈ പ്രചണ്ഡ പ്രചാരണം മരണത്തിലേക്കുള്ള ക്ഷണപത്രമാണെന്ന് ഒൽമെർട്ട് നിരീക്ഷിക്കുന്നു.

Posted on: June 13, 2021 5:00 am | Last updated: June 12, 2021 at 11:41 pm