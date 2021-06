മുകുൾ റോയിയുടെ തിരിച്ചുവരവ്

ഷായുടെ തന്ത്രങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ നിഷ്ഫലമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ളതാണല്ലോ മോദി സർക്കാറിന് ഗവർണർ, കേന്ദ്ര അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ തുടങ്ങിയ ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങൾ. ഇവ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയുള്ള കളികളായിരിക്കും ബംഗാളിൽ ഇനി മമതാ സർക്കാറിനെതിരെ കേന്ദ്രം നടത്തുക.

Posted on: June 13, 2021 5:00 am | Last updated: June 12, 2021 at 11:36 pm