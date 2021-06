INTERVIEW | ലക്ഷദ്വീപിനെ കാക്കാനുള്ള പോരാട്ട കേന്ദ്രമായി കേരളം മാറും: എളമരം കരിം എം പി

കൊവിഡ് ഭീതിയകന്നാല്‍ കേരളം ഈ വിഷയത്തില്‍ ശക്തമായ പ്രക്ഷോഭവുമായി രംഗത്തിറങ്ങും. ഒരു ജനതയുടെ സംസ്‌കാരത്തെ ചവിട്ടിമെതിച്ചു കോര്‍പറേറ്റുകള്‍ക്ക് അടിയറവെക്കാന്‍ ഒരിക്കലും അനുവദിക്കില്ല. എല്ലാ ജനാധിപത്യ വിശ്വാകളുടേയും പിന്‍തുണയോടെ ശക്തമായ പോരാട്ടത്തിന്റെ മുന്നണിയില്‍ കേരളം നിലയുറപ്പിക്കുകതന്നെ ചെയ്യും.

