ലക്ഷദ്വീപില്‍നിന്നുള്ള ചരക്ക് നീക്കം പൂര്‍ണമായും ബേപ്പൂര്‍ തുറമുഖം വഴിയാക്കും; ദ്വീപിലേക്ക് കൂടുതല്‍ യാത്രാകപ്പലുകള്‍ക്കായി നടപടി തുടങ്ങി: മന്ത്രി അഹമ്മദ് ദേവര്‍കോവില്‍

Posted on: June 12, 2021 11:55 am | Last updated: June 12, 2021 at 11:55 am