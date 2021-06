വിദൂര വിദ്യാഭ്യാസവും പ്രതിസന്ധികളും

ശ്രീനാരായണഗുരു ഓപണ്‍ സര്‍വകലാശാലക്ക് വിദൂര വിദ്യാഭ്യാസം ആരംഭിക്കാന്‍ യു ജി സി അംഗീകാരം ലഭിക്കാത്തതിനാല്‍ സംസ്ഥാനത്ത് ഓപണ്‍-വിദൂര പഠനം പ്രതിസന്ധിയിലായിരിക്കുകയാണ്. കേരള, കാലിക്കറ്റ്, എം ജി, കണ്ണൂര്‍ സര്‍വകലാശാലകളില്‍ നിന്ന് വിദൂര ഓപണ്‍ കോഴ്‌സുകള്‍ വേര്‍പ്പെടുത്തുകയും, ഇത്തരം പഠനം ഓപണ്‍ സര്‍വകലാശാലയില്‍ മാത്രമാക്കുകയും ചെയ്ത് സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ നിയമഭേദഗതി കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

Posted on: June 11, 2021 12:22 pm | Last updated: June 11, 2021 at 12:22 pm