പാറ്റൂര്‍ കേസ്; വിജിലന്‍സ് അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള വി എസിന്റെ അപ്പീല്‍ ഹൈക്കോടതി തള്ളി

Posted on: June 8, 2021 5:30 pm | Last updated: June 8, 2021 at 5:30 pm