കൊവിഡ്: തൊഴില്‍ നഷ്ടം ആഘാതമേറ്റും

കേരളത്തിന്റെ കാര്യം പ്രത്യേകമെടുത്താല്‍ സംസ്ഥാനത്തെ ആഭ്യന്തര തൊഴിൽ ശക്തിയുടെ മൂന്നില്‍ രണ്ട് വിഭാഗത്തിനും കൊവിഡ് പ്രതിസന്ധിയില്‍ ജീവനോപാധികള്‍ നഷ്ടമായി. മൊത്തം 1.27 കോടി തൊഴിലാളികള്‍ സംസ്ഥാനത്തുണ്ടെന്നാണ് സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ ബോര്‍ഡിന്റെ കണക്ക്.

Posted on: June 8, 2021 4:01 am | Last updated: June 8, 2021 at 12:21 am