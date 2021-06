നിയമലംഘകര്‍ ജാഗ്രതൈ; ക്ലബ്ബ് ഹൗസിലും കേരള പോലീസ് ‘പട്രോളിംഗ്’ തുടങ്ങി

നിയമലംഘകര്‍ ജാഗ്രതൈ; ക്ലബ്ബ് ഹൗസിലും കേരള പോലീസ് ‘പട്രോളിംഗ്’ തുടങ്ങി

Posted on: June 5, 2021 8:40 pm | Last updated: June 5, 2021 at 8:49 pm