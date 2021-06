മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ കോവിഡ് വാക്സിനേഷൻ ഊർജിതപ്പെടുത്തുന്നതിന് ആക്ഷൻ പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കി

Posted on: June 4, 2021 7:50 pm | Last updated: June 4, 2021 at 7:50 pm