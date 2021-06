ഈ സര്‍ക്കാറിനെ എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കും?

എട്ട് വ്യത്യസ്ത രീതികളില്‍ ഒരാള്‍ക്ക് ഇന്ത്യന്‍ പൗരത്വം നേടാമെന്ന് നിയമം പറയുന്നു. അതില്‍ എവിടെയും മതപരമായ വിവേചനം ഇല്ല. ഇവര്‍ കൊണ്ടുവന്ന നിയമ ഭേദഗതിയുടെ പ്രശ്‌നം പുറത്തു നിന്ന് വന്നവരേക്കാള്‍, ഇവിടെ തലമുറകളായി ജീവിക്കുന്നവര്‍ക്കാണ് എന്നതാണ് ശരിയായ കാര്യം. അതിര്‍ത്തി സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ ജീവിക്കുന്നവരില്‍ വിശേഷിച്ചും ഇത് സൃഷ്ടിക്കുന്ന ആശങ്കകള്‍ ചെറുതല്ല. പ്രത്യേകിച്ചും നിസ്വരായ ജനങ്ങള്‍ക്ക് തങ്ങള്‍ ഇവിടെ എത്ര കാലമായി ജീവിക്കുന്നെന്ന് അധികൃതരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുക എളുപ്പമല്ല

Posted on: June 2, 2021 4:02 am | Last updated: June 2, 2021 at 12:26 am