പ്രകൃതിയെ പുണർന്ന്…

ഇന്ത്യയിലെമ്പാടും പടർന്നു നിൽക്കുന്ന പരിസ്ഥിതി ചിന്തയുടെ തായ്‌വേരായിരുന്നു സുന്ദർലാൽ ബഹുഗുണ. പരിസ്ഥിതിയുടെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് സാധാരണ ജനങ്ങൾക്കും ഭരണകൂടത്തിനും ഒരുപോലെ അവബോധം പകരുന്നതിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇടപെടൽ ഫലം കണ്ടു. മരങ്ങളെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു തലമുറകൾക്കു ജീവൻ പകർന്ന പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ നായകനാണ് ഓർമയിലേക്ക് നടന്നു മറഞ്ഞത്.

Posted on: May 30, 2021 2:43 pm | Last updated: May 30, 2021 at 2:51 pm