ചരിത്രശേഷിപ്പുകളുടെ പട്ടുപാത

ഉസ്‌ബെക്കിസ്ഥാൻ എന്ന നാമം പൗരാണിക പട്ടു പാതയും ( സിൽക്ക് റൂട്ട്) ഇസ്്ലാമിക ചൈതന്യം നിലനിർത്തിയ ഇമാം ബുഖാരിയുടെയും ഇമാം തിർമിദിയുടെയും ഓർമകളും ലോകത്ത് ഇന്നും സ്വീകാര്യമായ സമർഖന്ദിലേയും ബുഖാറയിലെയും ചിത്രവേല പണികളും (സുസാനി) പളുങ്കിലും പിഞ്ഞാണത്തിലുമുണ്ടാക്കുന്ന വൈവിധ്യമാർന്ന കര കൗശല വസ്തുക്കളുടെ ചിത്രങ്ങളുമാണ് ഓർമയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത്.

Posted on: May 30, 2021 2:21 pm | Last updated: May 30, 2021 at 2:21 pm